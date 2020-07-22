День Военно-Морского Флота во всех подробностях

22 Июль 2020 2020-07-22T16:21:41+03:00

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Праздник будет отмечаться в этом году 26 июля и только в онлайн-режиме. Весь многочасовой концертный марафон «Под Андреевским флагом» в прямом эфире можно будет посмотреть на Wink.

- Мы рады, что День Военно-Морского Флота из Санкт-Петербурга благодаря участию нашей компании и видеосервису Wink распространится буквально на всю страну, на все устройства, - сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Этот праздник никого не может оставить равнодушным — морская романтика близка всем без исключения. Полную версию концертной программы в федеральном масштабе покажет только Wink. Очень хочется, чтобы жители всех регионов могли почувствовать гордость за военный флот, приобщиться к мощной энергетике и праздничному настроению, которые охватывают в этот день морскую столицу России.

Помимо выступлений музыкантов на протяжении всего дня подписчиков Wink ждут виртуальный парад военных кораблей, захватывающие рассказы о четырех российских флотах, истории возведения морских крепостей — от Кронштадта до Владивостока, сюжеты о героях морских сражений и боевых кораблях, которым не было и нет равных в мире. Уникальные видеоматериалы с использованием 3D-графики, которая соединяет прошлое и настоящее, представят в партнерстве с «Ростелекомом» исследователи и популяризаторы военно-морской истории — команда проекта World of Warships.

Концертный марафон на «Всё ТВ» стартует в 14:30. С Днем ВМФ зрителей поздравит Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа и Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

В 17:30 начнутся поздравления от рок-музыкантов. Откроет вечернюю программу одна из самых популярных, вечно молодых и истинно народных команд — Сергей Чиграков и группа «Чиж и Ко». А в 19:30 зрителей ждет незабываемая встреча с композитором и музыкантом Гариком Сукачевым - дерзость и мощная энергетика которого завоевали миллионы сердец. Для всех, кто не сможет присоединиться к прямой трансляции, концерты с 28 июля будут бесплатно доступны в видеосервисе Wink.

ИСТОЧНИК KP.RU