Tele2 ускорила 4G-интернет в Калининградской области

23 Июль 2020 2020-07-23T12:18:58+03:00

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Рефарминг сети – перевод частоты GSM в диапазоне 1800 МГц под формат 4G и освобождение части спектра под более современное поколение связи позволило расширить канал LTE до 15 МГц. В результате ёмкость сети значительно увеличилась и повысилась средняя скорость мобильного интернета.

Модернизация сети затронула все прибрежные районы Калининградской области, а также крупные населенные пункты. Сегодня жители и гости Гвардейска, Гусева, Полесска, а также Балтийска, Приморска, Янтарного, Донского, Светлогорска, Пионерска, Сокольников, Куликово и населенных пунктов Светловского района могут пользоваться услугами высокоскоростного мобильного интернета на более высоких скоростях.

- Смартфоны с поддержкой технологии 4G теперь есть у большинства пользователей, - отметил Сергей Винниченко, технический директор калининградского филиала Tele2. - Растет популярность потоковых видео-сервисов, онлайн-игр. Интернет-трафик в сети 4G удваивается каждый год. Поэтому мы строим новые базовые станции, регулярно модернизируем действующую инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность. Мы инвестировали в последние годы 830 млн рублей в Калининградскую область и не планируем на этом останавливаться.

По результатам проведённых исследований средняя скорость в обновлённой сети LTE Tele2 на одного абонента выросла в 1,5 раза

ИСТОЧНИК KP.RU