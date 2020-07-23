2020-07-23T17:28:03+03:00
Экономика

Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток.

АО «Райффайзенбанк» запустил новый накопительный счет «Прогрессивный», ставка которого зависит от срока нахождения средств на счете.
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Максимальная ставка составляет 5% годовых – она начисляется на сумму, которая находится на счете 6 месяцев и более. В течение первых двух месяцев ставка составляет 3%, годовых, а на третий и четвертый месяц – 4% годовых. Ставка применяется к сумме в пределах 5 млн рублей, а для остатка свыше она составит 0,01% независимо от срока нахождения средств на счете.

- Накопительные счета становятся все более популярными у наших клиентов, - отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка. - У этого продукта нет минимального взноса, ограничений по снятию и пополнению, а также по сроку действия счета. Средства на нем застрахованы АСВ в пределах 1,4 млн рублей. Это позволяет легко управлять деньгами с минимальным риском. Наш новый накопительный счет позволяет строить долгосрочные планы и делать достаточно крупные сбережения под выгодную ставку.

Накопительный счет «Прогрессивный» доступен новым клиентам Райффайзенбанка. Открыть его можно, заполнив заявку на сайте – курьер привезет все необходимые документы и бесплатную дебетовую Кэшбэк карту. С помощью карты клиент получит доступ к мобильному банку Райффайзен-Онлайн и сможет пополнить свой накопительный счет без визита в отделение. Также карта позволяет получать кэшбэк 1,5% рублями за все покупки без условий и ограничений. Ее обслуживание бесплатно на весь срок действия. Открыть новый накопительный счет можно и офлайн — в любом отделении Райффайзенбанка.

Подробнее о накопительных счетах Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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