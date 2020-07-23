Суд над врачами, обвиняемыми в убийстве младенца, назначен на 6 августа
В Калининградском областном суде состоялся отбор коллегии присяжных заседателей по уголовному делу в отношении экс-руководителя родильного дома № 4 Елены Белой и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич. Медиков обвиняют в убийстве новорожденного.
- Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 6 августа 2020 года, - сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
Оба врача и сейчас находятся под домашним арестом. Елена Белая была задержана в ноябре 2018 года, а Элина Сушкевич - в июне 2019-го.
В защиту врачей неоднократно выступал глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он и сегодня настаивает на том, что в обвинении – ошибки.
ИСТОЧНИК KP.RU