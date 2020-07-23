2020-07-23T22:33:16+03:00
Общество

«Седов» вернется в Калининград по Северному морскому пути

Предстоящий переход барка уже называют уникальным
Надежда РЖЕВСКАЯ
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"Седов". Полный вперед!"Седов". Полный вперед!Фото: пресс-служба БГА РФ
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Сегодня во время заседания оргкомитета по подготовке и проведению в 2019-2020 годах кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Федерального агентства по рыболовству принято решение о возвращении барка «Седов» в Калининград по Северному морскому пути.

- После детального изучения всех возможных вариантов продолжения плавания барка мы считаем возможным предложить завершить экспедицию «Седова» прохождением Северным морским путем, с востока на запад. На наш взгляд, такое плавание будет иметь большой символический, а также практический эффект, – заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Переход судов такого класса по маршруту Северного морского пути является уникальным. Специалисты заверили: на этапе планирования была проведена детальная оценка обеспечения безопасности перехода для экипажа и судна.

- Барк «Седов» является самым большим учебно-парусным судном в мире, - напоминают в сообщении пресс-службы БГА РФ. - В следующем году «Седов» отметит 100-летний юбилей. С начала кругосветной экспедиции «Седов» находился в море 179 суток и преодолел 23 тысячи морских миль, закончив первый этап экспедиции 3-го июня в порту Владивосток. Предположительно, 18 августа 2020 года парусник возьмет курс на Певек, в самый северный город России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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