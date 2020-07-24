2020-07-24T08:14:43+03:00
Общество

В Калининграде школы прирастают спортивными площадками

Работа ведется по двум направлениям - совершенствуются имеющиеся стадионы и строится новая инфраструктура
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Стадион около школы № 33 вот-вот будет готов для занятий массовым спортом.Стадион около школы № 33 вот-вот будет готов для занятий массовым спортом.Фото: Правительство Калининградской области
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В минувший четверг региональный министр образования Светлана Трусенева проконтролировала ход работ на строящихся и ремонтируемых объектах образования в Калининграде. Большая работа проводится и по совершенствованию имеющихся стадионов, также появляется новая инфраструктура.

- В школе № 33 Калининграда скоро появится новая спортивная площадка для занятий массовыми видами спорта, - говорится в сообщении правительства Калининградской области. - Сейчас завершаются земельные работы перед возведением основного поля.

Большой объем работ проводится в одном из зданий школы № 15. Здесь капитально отремонтировано напольное покрытие спортивного зала, на территории сенситивного парка строится дополнительная спортплощадка. Также около второго корпуса школы № 28 возведен спортивный стадион.

-. В период до 20 августа к приемке учреждений надзорной комиссией все будет готово. Уверена, что детям понравятся положительные перемены, которые они увидят 1 сентября, – резюмировала увиденные перемены Светлана Трусенева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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