2020-07-24T08:38:22+03:00
Общество

Сегодня в Калининграде открывается кинофестиваль «Балтийский онлайн-дебют»

Знакомиться с киноновинками зрители будут в онлайн-кинотеатре ivi
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Кинофестиваль «Балтийский онлайн-дебют» откроется сегодня в Калининграде. Картины конкурсной программы доступны зрителям в онлайн-кинотеатре ivi. На церемонии открытия и закрытия фестиваля оффлайн ограниченное количество зрителей сможет попасть по пригласительным билетам.

- В рамках двух кинопоказов на открытом воздухе 24 июля, в Башне Врангеля и автомобильном кинотеатре «Ночной Дозор», мы покажем замечательный фильм, полнометражную дебютную картину. Наш программный директор Артём Рыжков просил предупредить вас сразу, что она исключительно драматична, - говорится в сообщении фестивальной дирекции Калининградской области. - Вход на церемонию открытия и последующий показ в Башне Врангеля осуществляется строго по спискам и пригласительным, чтобы соблюсти противоэпидемические требования.

Фестиваль будет проходить с 24 по 31 июля. Будут представлены 15 киноработ режиссеров Балтийского регина и Северной Европы. Зрители могут принять участие в онлайн-голосовании, которое продлится с 24 по 30 июля. А 31 июля подведут итоги и определят обладателя приза зрительских симпатий.

С программой фестиваля можно познакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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