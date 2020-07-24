2020-07-24T09:19:35+03:00
Общество

Власти Калининграда сократили список пунктов продажи транспортных карт для льготников

Изменения вступают в силу с 24 июля
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Совсем скоро в трамвай по бумажному проездному не пустят.Совсем скоро в трамвай по бумажному проездному не пустят.Фото: мэрия Калининграда
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С 24 июля 2020 года изменится порядок работы киосков Центра организации движения и пассажирских перевозок Калининграда по реализации льготных проездных билетов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Киоски, расположенные по адресам: 9 Апреля и Леонова (Фестивальная аллея) прекращают свою работу, - обращают внимание горожан.

Приобрести льготный проездной билет (бумажный) можно в 3 киосках: Центральный рынок, ЦПКиО, «Родина» (ежедневно, с 08.00 до 20.00) и в сервисном центре упомянутого выше Центра по адресу: Калининград, ул. Гагарина, 103 (понедельник-пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 17.00).

Подача документов на оформление льготной транспортной карты «Волна Балтики» осуществляется в том же сервисном центре с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00, по субботам - с 10.00 до 17.00.

С 1 августа получение готовой льготной транспортной карты «Волна Балтики» будет осуществляться только в сервисном центре. Активация льготного проездного билета на льготную транспортную карту осуществляется в киосках «Пресса». Также городские власти обращают внимание, что продажа льготных проездных билетов (бумажных) на проезд в общественном транспорте Калининграда будет прекращена 15 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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