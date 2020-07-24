С понедельника детские сады в Калининграде заработают в обычном режиме

24 Июль 2020 2020-07-24T10:27:40+03:00

Эту радостную для многих родителей новость сообщил губернатор Калининградской области в Инстаграме

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В Инстаграме главы региона Антона Алиханова одна из подписчиц поинтересовалась работой детских садов в Калининграде.

- Подскажите, с понедельника откроются детские садики в полном режиме? – спросила калининградка.

- Скажу официально завтра (в пятницу, 24 июля. – Ред.), - написал глава региона. – Но вам могу по секрету. Да.

Ситуация меняется довольно быстро. Судите сами. На этой неделе во время общения с журналистами на стройплощадке онкоцентра Антон Алиханов анонсировал открытие детских садов ориентировочно через две недели.

- С понедельника ( с 27 июля. – Ред.), если не будет каких-то серьезных вспышек, в том числе и в этих садах, до 70 процентов наращиваем, - поделился планами Антон Алиханов в начале рабочей недели. - И еще через две недели — до 100 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU