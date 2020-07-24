2020-07-24T15:17:12+03:00
Общество

Парад в честь Дня ВМФ в Балтийске устроили десятки лебедей

Белоснежные птицы ровной колонной прошли вдоль набережной морского канала [видео]
Кирилл Алексеев
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Фото из группы Подслушано Светлый.Фото из группы Подслушано Светлый.Фото: СОЦСЕТИ
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В пятницу, 24 июля, в Балтийске пройдет генеральная репетиция парада в честь Дня военно-морского флота. Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, по морскому каналу пройдут 46 боевых кораблей и судов обеспечения.

Начало репетиции запланировано на 14:30. А пока команды кораблей только готовятся к ответственному заданию, знаменитые балтийские лебеди (их в самом западном городе России обитает очень много) решили показать военным морякам, как нужно идти по волнам строем. Видео прохождения лебедей вдоль набережной снял кто-то из местных жителей и выложил в группу "Подслушано Светлый".

"Балтийск такой суровый, что даже лебеди здесь ходят строем", - шутят в комментариях.

Напомним, что парад в честь Дня ВМФ пройдет в Балтийске в воскресенье. Увы, но доступ в город на этот раз будет ограничен. Причина - пандемия коронавируса. В воскресенье до обеда попасть в Балтийск смогут лишь те, кто имеет местную прописку или обладает специальными пропусками.

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Военные корабли продемонстрируют различные элементы тактических действий. Базовые и рейдовые тральщики Балтийского флота проведут траление условного фарватера, малый противолодочный корабль атакует подводную лодку условного противника с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль даже выполнит условную ракетную стрельбу (подробности).

Парад лебедей в Балтийске.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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