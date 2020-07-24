Парад в честь Дня ВМФ в Балтийске устроили десятки лебедей

24 Июль 2020 2020-07-24T15:17:12+03:00

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В пятницу, 24 июля, в Балтийске пройдет генеральная репетиция парада в честь Дня военно-морского флота. Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, по морскому каналу пройдут 46 боевых кораблей и судов обеспечения.

Начало репетиции запланировано на 14:30. А пока команды кораблей только готовятся к ответственному заданию, знаменитые балтийские лебеди (их в самом западном городе России обитает очень много) решили показать военным морякам, как нужно идти по волнам строем. Видео прохождения лебедей вдоль набережной снял кто-то из местных жителей и выложил в группу "Подслушано Светлый".

"Балтийск такой суровый, что даже лебеди здесь ходят строем", - шутят в комментариях.

Напомним, что парад в честь Дня ВМФ пройдет в Балтийске в воскресенье. Увы, но доступ в город на этот раз будет ограничен. Причина - пандемия коронавируса. В воскресенье до обеда попасть в Балтийск смогут лишь те, кто имеет местную прописку или обладает специальными пропусками.

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День ВМФ России в Балтийске ежегодно отмечают морским парадом в последнее воскресенье июля. В 2020 году праздник выпадает на 26 июля. И традиционный смотр сил, конечно, состоится!

Военные корабли продемонстрируют различные элементы тактических действий. Базовые и рейдовые тральщики Балтийского флота проведут траление условного фарватера, малый противолодочный корабль атакует подводную лодку условного противника с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль даже выполнит условную ракетную стрельбу (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="364" height="360" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/792436" frameborder="0"></iframe> Парад лебедей в Балтийске.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU