Парад в честь Дня ВМФ в Балтийске устроили десятки лебедей
В пятницу, 24 июля, в Балтийске пройдет генеральная репетиция парада в честь Дня военно-морского флота. Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, по морскому каналу пройдут 46 боевых кораблей и судов обеспечения.
Начало репетиции запланировано на 14:30. А пока команды кораблей только готовятся к ответственному заданию, знаменитые балтийские лебеди (их в самом западном городе России обитает очень много) решили показать военным морякам, как нужно идти по волнам строем. Видео прохождения лебедей вдоль набережной снял кто-то из местных жителей и выложил в группу "Подслушано Светлый".
"Балтийск такой суровый, что даже лебеди здесь ходят строем", - шутят в комментариях.
Напомним, что парад в честь Дня ВМФ пройдет в Балтийске в воскресенье. Увы, но доступ в город на этот раз будет ограничен. Причина - пандемия коронавируса. В воскресенье до обеда попасть в Балтийск смогут лишь те, кто имеет местную прописку или обладает специальными пропусками.
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Военные корабли продемонстрируют различные элементы тактических действий. Базовые и рейдовые тральщики Балтийского флота проведут траление условного фарватера, малый противолодочный корабль атакует подводную лодку условного противника с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль даже выполнит условную ракетную стрельбу (подробности).
Парад лебедей в Балтийске.Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU