В правительстве Калининградской области разъяснили порядок работы детских садов

25 Июль 2020 2020-07-25T10:14:55+03:00

Вот такая красота строится для детей на Борисовском бульваре. Фото: мэрия Калининграда

С 27 июля дошкольные учреждения региона возвращаются к привычному режиму

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С 27 июля открываются детские сады Калининградской области. Об этом стало известно в минувшую пятницу.

Заработают все дошкольные учреждения, «кроме четырнадцати зданий, которые находятся на капитальном ремонте». Об этом сообщили в региональном правительстве

- Детские сады смогут посещать дети, которые ходили в группы до коронавирусных ограничений, - так разъяснили порядок возобновления работы детсадов.

Детские сады потребуют от родителей справку об эпидокружении. Ее нужно получить в детской поликлинике по месту прикрепления ребенка. Также в детских садах будет организован входной контроль врача. В правительстве рекомендуют родителям уточнять все детали у заведующих детских садов или воспитателей.

Кстати, городские власти на этой неделе анонсировали открытие новых корпусов детских садов на Борисовском бульваре и улице Красной раньше установленных сроков.

По данным мэрии Калининграда, детский сад на Борисовском бульваре должен быть завершен в октябре текущего года, но благодаря слаженной работе администрации, заказчика и подрядчика город получит новый детский сад намного раньше срока, планируется открыть его 1 сентября.

О начале работы детского сада на улице Красной сообщается, что «до новоселья осталось чуть больше месяца».

ИСТОЧНИК KP.RU