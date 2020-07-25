2020-07-25T10:14:55+03:00
Общество

В правительстве Калининградской области разъяснили порядок работы детских садов

С 27 июля дошкольные учреждения региона возвращаются к привычному режиму
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
Вот такая красота строится для детей на Борисовском бульваре.Вот такая красота строится для детей на Борисовском бульваре.Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

С 27 июля открываются детские сады Калининградской области. Об этом стало известно в минувшую пятницу.

Заработают все дошкольные учреждения, «кроме четырнадцати зданий, которые находятся на капитальном ремонте». Об этом сообщили в региональном правительстве

- Детские сады смогут посещать дети, которые ходили в группы до коронавирусных ограничений, - так разъяснили порядок возобновления работы детсадов.

Детские сады потребуют от родителей справку об эпидокружении. Ее нужно получить в детской поликлинике по месту прикрепления ребенка. Также в детских садах будет организован входной контроль врача. В правительстве рекомендуют родителям уточнять все детали у заведующих детских садов или воспитателей.

Кстати, городские власти на этой неделе анонсировали открытие новых корпусов детских садов на Борисовском бульваре и улице Красной раньше установленных сроков.

По данным мэрии Калининграда, детский сад на Борисовском бульваре должен быть завершен в октябре текущего года, но благодаря слаженной работе администрации, заказчика и подрядчика город получит новый детский сад намного раньше срока, планируется открыть его 1 сентября.

О начале работы детского сада на улице Красной сообщается, что «до новоселья осталось чуть больше месяца».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Моряки, официантка, пенсионеры: у кого в Калининграде подтвердился коронавирус
Родион Газманов стал ведущим церемонии открытия фестиваля «Балтийский дебют онлайн»
В Калининградcкой области за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 16 человек
В Железнодорожном здание старой мельницы может стать гостиницей
В правительстве Калининградской области разъяснили порядок работы детских садов
Калининградские астрономы обнаружили неизвестный астероид
В августе увеличится количество рейсов из Калининграда в Казань
Подразделение онлайн-кинотеатра IVI планирует снять в Калининграде несколько фильмов и сериалов
На острове в Калининграде возвели корпуса филиалов академии хореографии и музыкальной школы
Калининградка перечислила лжеброкерам почти 2 миллиона рублей
В Калининградской области 100 баллов на ЕГЭ по математике набрал один-единственный выпускник
Евгений Маслов о коровнике на поле Гросс-Егерсдорфской битвы: Надо еще понять, где проходит граница поля боя
Калининградец изуродовал машину соседки, не выдержав нашествия котов
С 25 июля в Калининграде и Светлогорске откроются кафе и рестораны
В Калининградской области сейчас столько же туристов, как во время чемпионата мира по футболу