В правительстве Калининградской области разъяснили порядок работы детских садов
С 27 июля открываются детские сады Калининградской области. Об этом стало известно в минувшую пятницу.
Заработают все дошкольные учреждения, «кроме четырнадцати зданий, которые находятся на капитальном ремонте». Об этом сообщили в региональном правительстве
- Детские сады смогут посещать дети, которые ходили в группы до коронавирусных ограничений, - так разъяснили порядок возобновления работы детсадов.
Детские сады потребуют от родителей справку об эпидокружении. Ее нужно получить в детской поликлинике по месту прикрепления ребенка. Также в детских садах будет организован входной контроль врача. В правительстве рекомендуют родителям уточнять все детали у заведующих детских садов или воспитателей.
Кстати, городские власти на этой неделе анонсировали открытие новых корпусов детских садов на Борисовском бульваре и улице Красной раньше установленных сроков.
По данным мэрии Калининграда, детский сад на Борисовском бульваре должен быть завершен в октябре текущего года, но благодаря слаженной работе администрации, заказчика и подрядчика город получит новый детский сад намного раньше срока, планируется открыть его 1 сентября.
О начале работы детского сада на улице Красной сообщается, что «до новоселья осталось чуть больше месяца».
ИСТОЧНИК KP.RU