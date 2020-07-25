В Железнодорожном здание старой мельницы может стать гостиницей

Часть домов в Железнодорожном уже сменила фасады. Фото: Иван МАРКОВ

В поселке Железнодорожный под Калининградом здание старой мельницы может быть использовано под гостиницу. Реконструкцию можно сделать за счет программы развития востока региона. Об этом рассказал Антон Алиханов в интервью «Каскад».

- Я бы хотел, чтобы проект той же гостиницы в старой мельнице на Мельничном пруду такую заявку подал, - сказал глава региона. - Но там ограничение 50 миллионов на один проект, а на этот проект нужно 85. К сожалению, у владельца мельницы нет возможности привлечь эти средства. И мы сейчас ведем какие-то переговоры, относительно увеличения регионального финансирования именно под такие частные, индивидуальные случаи, - сказал губернатор.

Губернатор отметил, что решение этого вопроса возможно в следующем году.

- У нас есть дальнейшие планы на развитие поселка, мы в следующем году планируем начать ремонт еще 15 домов. Тоже в центральной части. В этом году мы уже направили 120 миллионов рублей, - рассказал Антон Алиханов.