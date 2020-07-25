В Калининградcкой области за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 16 человек
Число зараженных новой коронавирусной инфекцией приближается к трем тысячам
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За последние сутки в Калининградской области выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписано по выздоровлению 6 человек. Такой информацией располагает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.
Таким образом, в Калининградской области общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекцией на субботу, 25 июля составляет 2775.
ИСТОЧНИК KP.RU