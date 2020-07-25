2020-07-25T10:56:54+03:00
Общество

В Калининградcкой области за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 16 человек

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией приближается к трем тысячам
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За последние сутки в Калининградской области выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписано по выздоровлению 6 человек. Такой информацией располагает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом, в Калининградской области общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекцией на субботу, 25 июля составляет 2775.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Моряки, официантка, пенсионеры: у кого в Калининграде подтвердился коронавирус
Родион Газманов стал ведущим церемонии открытия фестиваля «Балтийский дебют онлайн»
В Калининградcкой области за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 16 человек
В Железнодорожном здание старой мельницы может стать гостиницей
В правительстве Калининградской области разъяснили порядок работы детских садов
Калининградские астрономы обнаружили неизвестный астероид
В августе увеличится количество рейсов из Калининграда в Казань
Подразделение онлайн-кинотеатра IVI планирует снять в Калининграде несколько фильмов и сериалов
На острове в Калининграде возвели корпуса филиалов академии хореографии и музыкальной школы
Калининградка перечислила лжеброкерам почти 2 миллиона рублей
В Калининградской области 100 баллов на ЕГЭ по математике набрал один-единственный выпускник
Евгений Маслов о коровнике на поле Гросс-Егерсдорфской битвы: Надо еще понять, где проходит граница поля боя
Калининградец изуродовал машину соседки, не выдержав нашествия котов
С 25 июля в Калининграде и Светлогорске откроются кафе и рестораны
В Калининградской области сейчас столько же туристов, как во время чемпионата мира по футболу