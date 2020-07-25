Родион Газманов стал ведущим церемонии открытия фестиваля «Балтийский дебют онлайн»

25 Июль 2020 2020-07-25T13:00:20+03:00

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Вчера в Калининграде прошла церемония открытия фестиваля «Балтийский дебют онлайн». Церемонию вел Родион Газманов. Примечательно, что в Инстаграме Родион Газманов разместил фотографию, которую подписал: «Неожиданная, но невероятно приятная встреча на открытии кинофестиваля «Балтийский онлайн дебют». Поклонники быстро сориентировались, кто же на фото с Родионом. Да это же группа «Крем Сода»! Коллектив особенно известен композицией и клипом «Никаких больше вечеринок» (необычный взгляд на страсть российских мужчин проводить время на рыбалке).

За спинами запечатленных на фото артистов – светящаяся огнями сцена, на которой и было объявлено о старте первого кинофестиваля в онлайн-формате.

Напомним, фестиваль начал работу на площадке онлайн-кинотеатра IVI. Завершится фестиваль 31 июля. Зрители со всей России и из других стран смогут посмотреть картины конкурсной программы и проголосовать за лучшую киноленту.

- Организаторы события подготовили две программы: российскую и зарубежную. Вся программа разбита на тематики: «Лето», «Ностальгия», «Успех» и другие. Зрители смогут оценить 15 киноработ из России, Швеции, Казахстана, Дании, Норвегии, Чехии, Латвии, Эстонии и Финляндии, - сообщили в региональном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU