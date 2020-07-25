2020-07-25T13:00:20+03:00
Общество

Родион Газманов стал ведущим церемонии открытия фестиваля «Балтийский дебют онлайн»

На церемонии замечены и другие начинающие звезды
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
Родион Газманов в Калининграде неожиданно встретил участников группы "Крем Сода".Родион Газманов в Калининграде неожиданно встретил участников группы "Крем Сода".Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Вчера в Калининграде прошла церемония открытия фестиваля «Балтийский дебют онлайн». Церемонию вел Родион Газманов. Примечательно, что в Инстаграме Родион Газманов разместил фотографию, которую подписал: «Неожиданная, но невероятно приятная встреча на открытии кинофестиваля «Балтийский онлайн дебют». Поклонники быстро сориентировались, кто же на фото с Родионом. Да это же группа «Крем Сода»! Коллектив особенно известен композицией и клипом «Никаких больше вечеринок» (необычный взгляд на страсть российских мужчин проводить время на рыбалке).

За спинами запечатленных на фото артистов – светящаяся огнями сцена, на которой и было объявлено о старте первого кинофестиваля в онлайн-формате.

Напомним, фестиваль начал работу на площадке онлайн-кинотеатра IVI. Завершится фестиваль 31 июля. Зрители со всей России и из других стран смогут посмотреть картины конкурсной программы и проголосовать за лучшую киноленту.

- Организаторы события подготовили две программы: российскую и зарубежную. Вся программа разбита на тематики: «Лето», «Ностальгия», «Успех» и другие. Зрители смогут оценить 15 киноработ из России, Швеции, Казахстана, Дании, Норвегии, Чехии, Латвии, Эстонии и Финляндии, - сообщили в региональном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Моряки, официантка, пенсионеры: у кого в Калининграде подтвердился коронавирус
Родион Газманов стал ведущим церемонии открытия фестиваля «Балтийский дебют онлайн»
В Калининградcкой области за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 16 человек
В Железнодорожном здание старой мельницы может стать гостиницей
В правительстве Калининградской области разъяснили порядок работы детских садов
Калининградские астрономы обнаружили неизвестный астероид
В августе увеличится количество рейсов из Калининграда в Казань
Подразделение онлайн-кинотеатра IVI планирует снять в Калининграде несколько фильмов и сериалов
На острове в Калининграде возвели корпуса филиалов академии хореографии и музыкальной школы
Калининградка перечислила лжеброкерам почти 2 миллиона рублей
В Калининградской области 100 баллов на ЕГЭ по математике набрал один-единственный выпускник
Евгений Маслов о коровнике на поле Гросс-Егерсдорфской битвы: Надо еще понять, где проходит граница поля боя
Калининградец изуродовал машину соседки, не выдержав нашествия котов
С 25 июля в Калининграде и Светлогорске откроются кафе и рестораны
В Калининградской области сейчас столько же туристов, как во время чемпионата мира по футболу