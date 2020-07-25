Моряки, официантка, пенсионеры: у кого в Калининграде подтвердился коронавирус

25 Июль 2020 2020-07-25T12:39:30+03:00

За последние сутки - 16 новых случаев заражения коронавирусом. А в круг контактов попали 98 человек. Фото: Александр Подгорчук

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За последние сутки в Калининградской области подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции. Шесть пневмоний, семь - ОРВИ, три случая бессимптомного течения заболевания. Об этом говорится в отчете регионального штаба.

Среди новых случаев снова фигурируют моряки. На этот раз еще трое специалистов, завершивших рейс в Намибию, получили подтверждение диагноза (всего заболевших/инфицированных с данного судна - 8 человек).

Заболел коронавирусом охранник детского дошкольного учреждения Калининграда.

- Он совмещал работу в другом охранном предприятии, - пояснили в штабе.

Также диагноз подтвердился у двоих вахтовиков, прибывших в Калининград на стройку (контактировали по работе с ранее заболевшими), у четверых пенсионеров (для двух из них вероятными источниками заболевания стали родственники, имевшие признаки респираторного заболевания, но не обращавшиеся за медицинской помощью). В списке зараженных за последние сутки также: пенсионерка, приехавшая в Калининград из Свердловской области, официантка одного из ресторанов Калининграда, двое работающих на промышленных предприятиях (были в контакте с заболевшими в семье и по месту работы), неработающий (был в контакте с заболевшим родственником).

- По каждому случаю определен круг контактных (98 человек), им выданы постановления об изоляции, все они переданы под медицинское наблюдение и обследование в установленные сроки, - заверили в региональном штабе.

В Калининградской области нарастающим итогом зарегистрировано 2775 заболевших (инфицированных) коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU