Потенциальная аудитория фестиваля «Балтийский онлайн-дебют" оценивается в 4 миллиона человек

25 Июль 2020 2020-07-25T14:57:16+03:00

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24 июля во внутреннем дворе башни Врангеля в Калининграде стартовал первый онлайн кинофестиваль в России «Балтийский онлайн-дебют». Региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак, приветствуя зрителей, оценил возможности нового проекта.

- Аудитория IVI (платформа, демонстрирующая фильмы-участницы фестиваля. – Ред.) - четыре миллиона человек, - сказал министр. - Никогда ни у одного фестиваля, который мы проводили, не было такой аудитории, максимально было 12-15 тысяч человек. Здесь мы можем иметь аудиторию в несколько сотен тысяч. Это совершенно другой уровень. И опять же речь идет не только о творчестве, это еще и определенная нативная реклама Калининградской области, когда мы говорим, что у нас проходят крутые события.

Фестивальные показы будут проходить до 30 июля. Зрители станут свидетелями 15 кинодебютов режиссеров разных стран мира. А в последний июльский день пройдет церемония закрытия, где одной из киноработ вручат приз зрительских симпатий.

Программа фестиваля – здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU