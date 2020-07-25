2020-07-25T14:57:16+03:00
Общество

Потенциальная аудитория фестиваля «Балтийский онлайн-дебют" оценивается в 4 миллиона человек

Региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак оценил потенциал открывшегося в Калининграде кинофестиваля
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Андрей Ермак приветствует зрителей первого в России онлайн-кинофестиваля.Андрей Ермак приветствует зрителей первого в России онлайн-кинофестиваля.Фото: Правительство Калининградской области
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24 июля во внутреннем дворе башни Врангеля в Калининграде стартовал первый онлайн кинофестиваль в России «Балтийский онлайн-дебют». Региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак, приветствуя зрителей, оценил возможности нового проекта.

- Аудитория IVI (платформа, демонстрирующая фильмы-участницы фестиваля. – Ред.) - четыре миллиона человек, - сказал министр. - Никогда ни у одного фестиваля, который мы проводили, не было такой аудитории, максимально было 12-15 тысяч человек. Здесь мы можем иметь аудиторию в несколько сотен тысяч. Это совершенно другой уровень. И опять же речь идет не только о творчестве, это еще и определенная нативная реклама Калининградской области, когда мы говорим, что у нас проходят крутые события.

Фестивальные показы будут проходить до 30 июля. Зрители станут свидетелями 15 кинодебютов режиссеров разных стран мира. А в последний июльский день пройдет церемония закрытия, где одной из киноработ вручат приз зрительских симпатий.

Программа фестиваля – здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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