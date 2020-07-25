В Советске один из домов украсит гофмановский Мышиный король

25 Июль 2020 2020-07-25T15:36:41+03:00

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В Фонде капитального ремонта Калининградской области рассказали о готовящихся арт-объектах для ремонтируемых зданий в Советске.

- На одном из домов появятся своеобразные арт-объекты, которых ранее не было, - сообщается в Инстаграме фонда. - Так, для дома №7 по улице Кировоградской, 1900 года постройки, известный российский скульптор Андрей Следков изготовил дверные ручки и хаус-марку (барельеф-герб, знак дома). На самой хаус-марке изображен Мышиный король из сказки Гофмана. Писатель родился в Кенигсберге и не раз бывал в Советске (Тильзите).

На арт-объекте запечатлен сыр «Тильзитер», скипетр венчает герб Советска. В Фонде напомнили, что проектные и ремонтные работы пройдут на 38 многоквартирных домах Советска, 12 из которых относятся к объектам культурного наследия. На данные цели из областного бюджета было выделено более 150 миллионов рублей. В настоящее время порядка двух десятков многоквартирных домов в Советске одеты в строительные леса.

ИСТОЧНИК KP.RU