Под Калининградом машина сбила 11-летнего мальчика
В областном управлении ГИБДД рассказали детали ДТП в Советске.
- По Калининградскому шоссе следовал автомобиль «Ниссан» под управлением 63-летнего водителя, который на прямом участке дороги совершил наезд на пешехода, - говорится в сообщении.
Мальчик выбежал на проезжую часть дороги «в непосредственной близости от автомобиля, справа налево по ходу движения транспортного средства».
В результате ДТП 11-летний мальчик-пешеход получил телесные повреждения. О госпитализации пострадавшего не сообщается.
За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 4413 нарушений правил дорожного движения. Из них: нарушение правил пешеходами - 47, за нарушение правил проезда пешеходных переходов к административной ответственности привлечены - 22, за нарушение правил перевозки детей -11, за сутки задержаны 12 нетрезвых водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU