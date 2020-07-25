Под Калининградом машина сбила 11-летнего мальчика

25 Июль 2020 2020-07-25T18:05:52+03:00

Ребенок выбежал на дорогу рядом с движущимся автомобилем

Изменить размер текста: A A

В областном управлении ГИБДД рассказали детали ДТП в Советске.

- По Калининградскому шоссе следовал автомобиль «Ниссан» под управлением 63-летнего водителя, который на прямом участке дороги совершил наезд на пешехода, - говорится в сообщении.

Мальчик выбежал на проезжую часть дороги «в непосредственной близости от автомобиля, справа налево по ходу движения транспортного средства».

В результате ДТП 11-летний мальчик-пешеход получил телесные повреждения. О госпитализации пострадавшего не сообщается.

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 4413 нарушений правил дорожного движения. Из них: нарушение правил пешеходами - 47, за нарушение правил проезда пешеходных переходов к административной ответственности привлечены - 22, за нарушение правил перевозки детей -11, за сутки задержаны 12 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU