Ко Дню ВМФ Янтарный комбинат представил самородок «Флотский»

Знакомьтесь, "Флотский"! Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыт янтарный самородок весом почти 1265 граммов. Коллектив предприятия долго раздумывать не стал. Решено в честь приближающегося Дня Военно-Морского Флота самородок именовать «Флотский». И таким образом поздравить военнослужащих всех флотов страны с предстоящим праздником.

- Янтарный комбинат на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с

Балтийским флотом и шефствует над экипажем флагмана – эскадренного миноносца

«Настойчивый», - рассказали в пресс-службе предприятия. - В мае этого года, в преддверии Дня Балтийского флота, представители предприятия изготовили янтарные гербы Российской Федерации, Вооруженных сил и Военно-морского флота России. Геральдические знаки передали в музей 11 общевойсковой армии, расположенный в Доме офицеров Балтийского флота.

Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 килограмм. В

2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 таких камней.