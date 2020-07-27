В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
Всего с начала пандемии коронавируса в регионе умерли 46 человек.
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области скончались два пациента с коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Скончался 45-летний мужчина, у него была тяжёлая форма пневмонии и заболевание печени. Также умер 75-летний пенсионер с тяжёлой пневмонией на фоне гипертонической болезни.
Всего с начала пандемии коронавируса в регионе умерли 46 человек.
Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в Калининградской области было выявлено 15 новых случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU