2020-07-28T14:03:07+03:00
Общество

В июне-июле у россиян резко вырос интерес к кредитным картам Райффайзенбанка

Одной из причин стало появление нового продукта «Кэшбэк на все»
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Запросы, связанные с кредитными картами, составили 20% всех обращений, поступивших в чат-каналы Райффайзенбанка в июне-июле. Если в период карантина лидером по количеству запросов были потребительские кредиты и реструктуризация, то сейчас именно кредитки стали самой популярной темой обращения клиентов. Растущий интерес в Райффайзенбанке объясняют запуском в июне новой кредитной карты «Кэшбэк на все», которая предоставляет простой и интуитивный кэшбэк в рублях при любой покупке.

Стоит отметить, что клиенты все чаще предпочитают неголосовой канал общения с Райффайзенбанком. Каждый третий запрос сейчас обрабатывается через чат-каналы, при этом каждый пятый из них – полностью автоматически с помощью чат-бота.

- Мы делаем взаимодействие с нами удобным во всех каналах, актуальных для клиента, - подчеркивает Илья Щиров, ведущий менеджер проектов отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка. - Служба поддержки общается с клиентами в WhatsAp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, — всего в 11 чат-каналах. Мы видим, что клиенты очень позитивно реагируют на этот канал общения, который позволяет легко решить любой вопрос в комфортном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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