В июне-июле у россиян резко вырос интерес к кредитным картам Райффайзенбанка
Запросы, связанные с кредитными картами, составили 20% всех обращений, поступивших в чат-каналы Райффайзенбанка в июне-июле. Если в период карантина лидером по количеству запросов были потребительские кредиты и реструктуризация, то сейчас именно кредитки стали самой популярной темой обращения клиентов. Растущий интерес в Райффайзенбанке объясняют запуском в июне новой кредитной карты «Кэшбэк на все», которая предоставляет простой и интуитивный кэшбэк в рублях при любой покупке.
Стоит отметить, что клиенты все чаще предпочитают неголосовой канал общения с Райффайзенбанком. Каждый третий запрос сейчас обрабатывается через чат-каналы, при этом каждый пятый из них – полностью автоматически с помощью чат-бота.
- Мы делаем взаимодействие с нами удобным во всех каналах, актуальных для клиента, - подчеркивает Илья Щиров, ведущий менеджер проектов отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка. - Служба поддержки общается с клиентами в WhatsAp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, — всего в 11 чат-каналах. Мы видим, что клиенты очень позитивно реагируют на этот канал общения, который позволяет легко решить любой вопрос в комфортном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU