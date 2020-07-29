2020-07-29T10:27:46+03:00
Общество

У здания «Ростелекома» в Калининграде реконструировали зону Wi-Fi

В конце июля около входа в главный офис «Ростелекома» в Калининграде заработала обновленная зона Wi-Fi
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В 2010 году, к 65-летнему юбилею Калининградской телефонной сети, у здания по Ленинскому проспекту 32 появилась скульптурная композиция «Мальчик с ноутбуком и кот», символизирующая современного интернет-пользователя, который путешествует по бескрайним просторам Сети. Расположенная со временем в этом месте зона Wi-Fi, полюбилась не только жителям, но и гостям города.

- Так случилось, что эта точка Wi-Fi стала одной из достопримечательностей Калининграда. Мы видим много фотографий в социальных сетях, которые делают здесь жители и гости нашего края, - рассказал Алексей Семёнов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». - О популярности места говорит и то, что пока скульптуры находились на реставрации, к нам поступило большое количество обращений от жителей Калининграда с вопросом, куда они делись. За 10 лет существования скульптуры пришли в неприглядный вид, потому мы приняли решение провести работы по их обновлению. Теперь реконструкция закончена, так что вновь добро пожаловать!

Специалисты мастерской «Гудвилл» установили новую скамью из долговечного дерева и провели реставрацию фигур, в том числе восстановили элементы, которые ранее были повреждены вандалами.

Воспользоваться бесплатным беспроводным доступом в интернет на скорости до 20 Мбит/с могут все желающие. Авторизация пользователей осуществляется с помощью SMS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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