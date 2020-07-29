2020-07-29T14:13:59+03:00
Происшествия

Подросток на Балтийской косе утонул во время шлюпочного похода

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На Балтийской косе 16-летний подросток утонул во время шлюпочного похода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ученик девятого класса одного из образовательных учреждений Калининграда (Калининградский морской лицей. Ред) утонул на Балтийской косе в ночь с понедельника на вторник. Он являлся участником официального мероприятия, шлюпочного похода, который был организован учебным заведением», — цитирует издание слова источника в правоохранительных органах.

По данным «Интерфакса», в походе принимали участие восемь несовершеннолетних и пять сопровождающих. При этом смерть подростка, возможно, связана с употреблением спиртных напитков, сказал источник издания.

Как ранее писала «Комсомолка», по факту гибели несовершеннолетнего прокуратура области проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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