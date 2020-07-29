2020-07-29T14:07:49+03:00
Общество

«Еще один кандидат в провалы»: Калининградцы сообщили об очередной протечке на дороге около «Янтаря»

Виктор Сергеев
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..Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
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На улице Транспортной, 22, уже вторые сутки наблюдается протечка на проезжей части. Об этом сообщают очевидцы в группе «Янтарный ДЛБ».

Утечка зафиксирована на конечной остановке около завода «Янтарь».

«Вторые сутки бьёт «минеральный» ключ. Ещё один кандидат в провалы», - написали очевидцы.

Напомним, накануне вечером на Тенистой аллее провалился асфальт проезжей части в тот самый момент, когда по дороге ехал «Рено» под управлением 50-летней калининградки. Автомобиль рухнул в дыру и завалился набок. К счастью, женщина сумела выбраться из машины и не пострадала.

В мэрии не исключают, что ЧП произошло из-за утечки на подземных коммуникациях и размыва грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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