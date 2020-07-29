«Еще один кандидат в провалы»: Калининградцы сообщили об очередной протечке на дороге около «Янтаря»
На улице Транспортной, 22, уже вторые сутки наблюдается протечка на проезжей части. Об этом сообщают очевидцы в группе «Янтарный ДЛБ».
Утечка зафиксирована на конечной остановке около завода «Янтарь».
«Вторые сутки бьёт «минеральный» ключ. Ещё один кандидат в провалы», - написали очевидцы.
Напомним, накануне вечером на Тенистой аллее провалился асфальт проезжей части в тот самый момент, когда по дороге ехал «Рено» под управлением 50-летней калининградки. Автомобиль рухнул в дыру и завалился набок. К счастью, женщина сумела выбраться из машины и не пострадала.
В мэрии не исключают, что ЧП произошло из-за утечки на подземных коммуникациях и размыва грунта.
ИСТОЧНИК KP.RU