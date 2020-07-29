«Еще один кандидат в провалы»: Калининградцы сообщили об очередной протечке на дороге около «Янтаря»

29 Июль 2020 2020-07-29T14:07:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Транспортной, 22, уже вторые сутки наблюдается протечка на проезжей части. Об этом сообщают очевидцы в группе «Янтарный ДЛБ».

Утечка зафиксирована на конечной остановке около завода «Янтарь».

«Вторые сутки бьёт «минеральный» ключ. Ещё один кандидат в провалы», - написали очевидцы.

Напомним, накануне вечером на Тенистой аллее провалился асфальт проезжей части в тот самый момент, когда по дороге ехал «Рено» под управлением 50-летней калининградки. Автомобиль рухнул в дыру и завалился набок. К счастью, женщина сумела выбраться из машины и не пострадала.

В мэрии не исключают, что ЧП произошло из-за утечки на подземных коммуникациях и размыва грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU