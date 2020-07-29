Расследование гибели подростка на Балткосе контролирует руководитель регионального Управления СКР
Светлогорский межрайонный следственный отдел организовал проведение доследственной проверки по факту гибели 16-летнего выпускника морского лицея. Как уже сообщалось, юноша погиб 28 июля на Балтийской косе.
- По предварительным данным, учащиеся учебного заведения в сопровождении педагогов накануне разбили палаточный лагерь в месте, не оборудованном для купания, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – На следующее утро подростка обнаружили без признаков жизни его товарищи по походу. В ходе осмотра места происшествия видимых следов, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего обнаружено не было.
Пока в качестве основной рассматривается версия, основанная на предварительных выводах судебно-медицинской экспертизы. Согласно им, смерть калининградца наступила в результате утопления в воде.
- Следствие тщательно проверит причины и условия, способствовавшие произошедшему, - добавила Наталья Гацко. - После детального выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение. Ход проверки контролируется лично руководителем Следственного управления Дмитрием Бочаровым.
ИСТОЧНИК KP.RU