Расследование гибели подростка на Балткосе контролирует руководитель регионального Управления СКР

29 Июль 2020 2020-07-29T14:13:55+03:00

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения доследственной проверки

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Светлогорский межрайонный следственный отдел организовал проведение доследственной проверки по факту гибели 16-летнего выпускника морского лицея. Как уже сообщалось, юноша погиб 28 июля на Балтийской косе.

- По предварительным данным, учащиеся учебного заведения в сопровождении педагогов накануне разбили палаточный лагерь в месте, не оборудованном для купания, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – На следующее утро подростка обнаружили без признаков жизни его товарищи по походу. В ходе осмотра места происшествия видимых следов, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего обнаружено не было.

Пока в качестве основной рассматривается версия, основанная на предварительных выводах судебно-медицинской экспертизы. Согласно им, смерть калининградца наступила в результате утопления в воде.

- Следствие тщательно проверит причины и условия, способствовавшие произошедшему, - добавила Наталья Гацко. - После детального выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение. Ход проверки контролируется лично руководителем Следственного управления Дмитрием Бочаровым.

ИСТОЧНИК KP.RU