2020-07-29T21:10:29+03:00
Общество

В Калининграде разыскивают девушку, которая ушла из больницы

Поскольку разыскиваемой нет еще 18 лет, на лечение она находилась в детской областной больнице
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Алину Горбенко уже не первый раз ищут.Алину Горбенко уже не первый раз ищут.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Волонтеры сообщают о поиске Алины Горбенко. Девушке 16 лет.

- 27 июля примерно в 15.55 самовольно покинула детскую областную больницу и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно, - говорится в сообщении в группе поисково-спасательного отряда «Запад» во «Вконтакте».

Алина, покидая стационар, была одета в одежду красного, черного и белого цветов.

- Кофта белая с капюшоном, майка – черного цвета, брюки - кранного цвета с лампасами белого цвета, кроссовки – белого цвета, - перечисляют волонтеры. – Алина на вид – 18-20 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие зауженные.

Заметим, в мае 2019 года Алину искала полиция. Тогда она ушла из дома в Багратионовске, и родные также не знали, что думать…

Если вам что-либо известно о местонахождении Алины Горбенко, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8 (4012) 508-038, (горячая линия ПСО "Запад"), +7 (911) 487-11-89 (инфорг), 02, 102, 112 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU

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