С 1 сентября БФУ имени Канта переходит на смешанный тип обучения

Ректор БФУ имени Канта Александр Федоров. Фото: Александр Подгорчук

Ректор БФУ имени Канта Александр Федоров сегодня рассказал, как вуз пережил дистанционный формат обучения и о старте нового учебного года.

- Могу с уверенностью сказать, что мы на 100 % готовы к новому учебному году, правда, в несколько ином формате, - заявил ректор. - БФУ имени Канта с 1 сентября переходит на смешанный тип обучения. Главное преимущество такой системы - гибкость и оперативность, обеспечивающие практически полную свободу действий преподавателя и студента.

Также Федоров назвал сильные положительные стороны дистанционного обучения.

- Защита (дипломов. - Ред.) в столь непривычной для нас форме сняла определенную нервозность со студентов: они перестали себя сравнивать с другими защищающимися, перестали отвлекаться на вопросы, которые задают другим аттестуемым. Поблажек не было ни для кого. Возможность списать была практически равна нулю. Таким образом, дистанционная защита показала свою эффективность.

- И я могу с уверенностью сказать, что сдача экзаменов, защита ВКР (выпускная квалификационная работа. – Ред) в онлайн-режиме лучше, чем традиционная форма, - подытожил ректор.