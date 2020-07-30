Сегодня в Калининграде начинается запись на бесплатное исследование на иммунитет к коронавирусу

30 Июль 2020 2020-07-30T07:57:31+03:00

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Бесплатное тестирование крови на антитела к COVID-19 класса IgG в Калининградской области пройдет с 3 по 7 августа 2020 года.

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, исследование организовано с помощью «облачного сервиса»: анкетирование, обработка ответов, запись волонтеров на тестирование - автоматизированы.

- Исследование пройдет среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19, - пояснили в ведомстве. Обследуются репрезентативные группы населения: дети от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослые 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

Каждый желающий принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступ в Интернет) заполняет и отправляет анкету, отмечая свое согласие на обработку персональных данных. По итогам анкетирования, методом случайной выборки, происходит отбор волонтеров. Всего в Калининградской области будут обследованы около 3 тысяч человек.

Заполнить анкету волонтера можно c 10.00 30 июля 2020 года здесь.

Ссылка останется открытой до набора необходимого количества волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU