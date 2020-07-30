В Зеленоградске планируется удлинить пляж на 1000 метров

30 Июль 2020 2020-07-30T08:28:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Зеленоградска ведут подготовительные работы для увеличения в будущем году протяженности официальных пляжей. По плану – удлинить территорию отдыха на 1000 метров.

- Необходимо просчитать, насколько вырастет штат спасателей, сколько потребуется новых кабинок для переодевания, вышек, душевых и так далее. Аукцион по приобретению оборудования должен пройти уже в начале 2021 года, - сказал глава администрации Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой.

Также по просьбе жителей администрация работает над созданием бесплатных парковок, чтобы освободить от машин весь исторический центра города.

- В связи с этим есть планы сделать парковки в центре Зеленоградска платными, - сообщает газета "Волна". - Гости курорта в свою очередь смогут оставлять (беспатно. - Ред.) автомобили на многоуровневых парковках на въезде в город. Одна такая парковка открылась перед кольцом на улице Тургенева.

По данным издания, уже ведется работа с ГИБДД по согласованию маршрутов электротранспорта – гости города смогут бесплатно оставлять машины на парковке и затем на экологически чистых электромобилях или пешком двигаться к морю.

Такая же парковка строится в Зеленоградске на улице Железнодорожной.

ИСТОЧНИК KP.RU