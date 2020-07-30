В Калининграде за одну минуту на исследование иммунитета к коронавирусу записались 10 человек

30 Июль 2020 2020-07-30T10:36:42+03:00

В это время ссылку на запись проверяла организаторы исследования

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В Калининграде за одну минуту на исследование иммунитета у коронавирусу записались 10 человек. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда – Калининград» рассказала главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.

Мы расслабились – и это мы сразу видим на увеличении числа заболевших 00:00 00:00

- Ночью проверяли ссылку на запись, включили на минуту, записались 10 человек, - сказала в эфире Елена Бабура.

Елена Бабура заверила также, что доступ к записи будет открыт до десяти утра.

С 30 июля по 7 августа три тысячи жителей Калининградской области могут записаться на проведение популяционного сероэпидемиологического исследование на инфекцию COVID-19. Специалисты будут оценивать, сформирован или нет коллективный иммунитет к коронавирусу у жителей Калининградской области. Записаться можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU