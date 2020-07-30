Стало известно, кого в Калининграде не допустят к исследованию иммунитета к COVID-19

30 Июль 2020 2020-07-30T10:57:16+03:00

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В эфире радио «Комсомольская правда – Калининград» главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура уточнила критерии исключения из исследования на иммунитет к коронавирусной инфекции.

Мы расслабились – и это мы сразу видим на увеличении числа заболевших 00:00 00:00

- Это лица, которые в настоящий момент находятся на стационарном или амбулаторном лечение по COVID-19, - пояснила специалист. – А также лица, объединенные одним коллективом. Если вы записались, то другие 50 или 60 сотрудников системой будут отклонены.

Волонтеру, которому отказано в исследовании, придет уведомление.

Добавим, при записи на сдачу крови запрашиваются персональные данные, в том числе и место работы калининградца.

ИСТОЧНИК KP.RU