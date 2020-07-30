2020-07-30T10:57:16+03:00
Общество

Стало известно, кого в Калининграде не допустят к исследованию иммунитета к COVID-19

Отбор кандидатов пройдет методом случайной выборки
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В эфире радио «Комсомольская правда – Калининград» главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура уточнила критерии исключения из исследования на иммунитет к коронавирусной инфекции.

Мы расслабились – и это мы сразу видим на увеличении числа заболевших

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- Это лица, которые в настоящий момент находятся на стационарном или амбулаторном лечение по COVID-19, - пояснила специалист. – А также лица, объединенные одним коллективом. Если вы записались, то другие 50 или 60 сотрудников системой будут отклонены.

Волонтеру, которому отказано в исследовании, придет уведомление.

Добавим, при записи на сдачу крови запрашиваются персональные данные, в том числе и место работы калининградца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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