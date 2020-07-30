Стало известно, кого в Калининграде не допустят к исследованию иммунитета к COVID-19
В эфире радио «Комсомольская правда – Калининград» главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура уточнила критерии исключения из исследования на иммунитет к коронавирусной инфекции.
Мы расслабились – и это мы сразу видим на увеличении числа заболевших
- Это лица, которые в настоящий момент находятся на стационарном или амбулаторном лечение по COVID-19, - пояснила специалист. – А также лица, объединенные одним коллективом. Если вы записались, то другие 50 или 60 сотрудников системой будут отклонены.
Волонтеру, которому отказано в исследовании, придет уведомление.
Добавим, при записи на сдачу крови запрашиваются персональные данные, в том числе и место работы калининградца.
ИСТОЧНИК KP.RU