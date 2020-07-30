Калининградцы, у кого выявят антитела к COVID-19, осенью пройдут еще одно исследование

30 Июль 2020 2020-07-30T11:21:06+03:00

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Если у калининградца в результате исследования иммунитета к коронавирусной инфекции будут выявлена антитела, то его пригласят на повторный анализ. Об этом рассказала в эфире радио «Комсомольская правда – Калининград» главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.

- У человека забирается сыворотка, проводится исследование, человек получает результат, если обнаружен иммуноглобулин, важно понимать, насколько долго он будет сохраняться в организме, - уточнила главный санитарный врач. – Для этого в последующем, скорее осенью, человека пригласят на исследование. В том числе и для того, чтобы понимать: будет он привит в первую очередь или достаточно того, что у человека сформирован иммунитет.

Бесплатное серологическое тестирование крови на антитела к COVID-19 класса IgG в Калининградской области пройдет с 3 по 7 августа 2020 года. Исследование организовано с помощью «облачного сервиса»: анкетирование, обработка ответов и, непосредственно, запись волонтеров на тестирование - автоматизированы. При записи запрашиваются персональные данные вологтера. Специальная подготовка для сдачи крови не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU