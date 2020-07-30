2020-07-30T12:23:19+03:00
Экономика

Райффайзенбанк вновь снизил ставки по ипотеке

Райффайзенбанк вновь снизил ставки по ипотеке
Поделиться:
Изменить размер текста:

Снижение ставок в Райффайзенбанке происходит уже второй раз в течение месяца. С сегодняшнего дня минимальная ставка по кредиту на покупку недвижимости в новостройке составляет 7,77% годовых (снижение на 0,22 п.п.), а на вторичном рынке — 8,19% (снижение на 0,10 п.п.).

- Ставка рефинансирования также снижена до 7,99%, — отметила директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде Наталья Козлова. — Рефинансирование до пяти займов из разных банков в один кредит по более выгодной ставке позволяет существенно облегчить финансовую нагрузку семьи, избавиться от дополнительных забот, как не пропустить очередной ежемесячный платеж в разных банках. Провести рефинансирование можно полностью онлайн.

Отметим, что Райффайзенбанк предлагает клиентам полный набор ипотечных программ. Сюда входит семейная ипотека, ипотека с материнским капиталом, кредиты для приобретения жилья в новостройках и на вторичном рынке, нецелевой кредит под залог жилья, рефинансирование валютной ипотеки и многое другое.

Подробнее об ипотечных программах АО Райффайзенбанка можно узнать на сайте raif.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградские рестораны отказываются от кальянов
В Калининграде на месяц закрывают движение по ул. Малая Лесная
Калининградцы выбрали имя для хомлина, установленного у Музея изобразительных искусств
В Гусеве водитель подметательной машины разбился, упав с высоты
Житель Полесска получил 7 лет «строгача» за сбыт наркотиков
Калининградка, хотевшая подкупить министра, наконец, помещена в СИЗО
Калининградец получил удар ножом в живот, пытаясь попасть домой
Калининградские блогеры протестировали качество мобильного интернета в исторических местах области
На Куршской косе за границами официального пляжа утонул отдыхающий
В Гвардейске в ДТП пострадал 19-летний мотоциклист без прав
В общественных туалетах в Зеленоградске теперь можно расплатиться банковской картой
В Гурьевске прокуратура обнаружила незаконное строительство кафе
Новую двухуровневую парковку в Зеленоградске решили сделать бесплатной по выходным
Райффайзенбанк вновь снизил ставки по ипотеке
Калининград вошел в пятерку популярных туристических направлений в августе
На окраине Калининграда сбили водителя, выставлявшего знак аварийной остановки
В Гвардейске в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка «Шкоды»
В Балтийске дерево упало на машину около детсада
Калининградцы, у кого выявят антитела к COVID-19, осенью пройдут еще одно исследование
Тренер по плаванию, продавец и медик: У кого в Калининграде выявили коронавирус
Полиция задержала двоих калининградцев, укравших более 30 велосипедов
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды
Стало известно, кого в Калининграде не допустят к исследованию иммунитета к COVID-19
В августе на участке улицы Багратиона в Калининграде закроют сквозное движение
В Калининграде растет заболеваемость коронавирусом
В Калининграде за одну минуту на исследование иммунитета к коронавирусу записались 10 человек
Мошенники оформили на калининградца кредит в 200 тысяч рублей
В Зеленоградске планируется удлинить пляж на 1000 метров
Сегодня в Калининграде начинается запись на бесплатное исследование на иммунитет к коронавирусу