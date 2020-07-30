Райффайзенбанк вновь снизил ставки по ипотеке

30 Июль 2020 2020-07-30T12:23:19+03:00

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Снижение ставок в Райффайзенбанке происходит уже второй раз в течение месяца. С сегодняшнего дня минимальная ставка по кредиту на покупку недвижимости в новостройке составляет 7,77% годовых (снижение на 0,22 п.п.), а на вторичном рынке — 8,19% (снижение на 0,10 п.п.).

- Ставка рефинансирования также снижена до 7,99%, — отметила директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде Наталья Козлова. — Рефинансирование до пяти займов из разных банков в один кредит по более выгодной ставке позволяет существенно облегчить финансовую нагрузку семьи, избавиться от дополнительных забот, как не пропустить очередной ежемесячный платеж в разных банках. Провести рефинансирование можно полностью онлайн.

Отметим, что Райффайзенбанк предлагает клиентам полный набор ипотечных программ. Сюда входит семейная ипотека, ипотека с материнским капиталом, кредиты для приобретения жилья в новостройках и на вторичном рынке, нецелевой кредит под залог жилья, рефинансирование валютной ипотеки и многое другое.

Подробнее об ипотечных программах АО Райффайзенбанка можно узнать на сайте raif.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU