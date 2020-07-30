Калининградские блогеры протестировали качество мобильного интернета в исторических местах области
В рамках проекта Юрии Лаймин, Максим Ваняшин, Наталья Зазулина и Илья Сигачев в социальной сети Instagram поделились уникальными точками на карте Калининградской области, куда можно съездить на выходные и где можно сделать красочные снимки или записать интересное видео.
Наталья Зазулина (@zazulinatali) провела онлайн-экскурсию по поселку Железнодорожному, в котором сохранилась старинная кирха и замок Гердауэна.
Фото: Юрий Лаймин
К уникальному месту — немецкому гидроаэродрому «Нойтиф» на Балтийской косе — съездил Юрии Лаи мин (@bogatiy_kant) О заброшенной психиатрической больнице Алленберга в Знаменске, а также о старинной усадьбе Людвига фон Массау в посёлке Красный Яр рассказал Максим Ваняшин (@maximvanyashin).
А Илья Сигачев (@sigachev) нашел уникальную локацию, где можно снять фото по мотивам готовящейся к выходу компьютерной игры Assassins Creed: Valhalla: примерить образ свирепого воина можно в деревне викингов «Кауп».
- Этим летом из-за эпидемии многие границы закрыты. Но мы видим, как растет интерес людей к отдыху внутри страны, - отметил Максим Замахин, директор калининградского филиала Tele2. - Калининградская область в этом отношении - привлекательное место. У нас есть свои курорты, кемпинги, города и поселки с уникальной и богатой историей. Вместе с блогерами мы лично еще раз в этом убедились. Наши технические специалисты постарались, чтобы во время путешествий по родному краю всегда можно было оставаться на связи и свободно делиться впечатлениями со всем миром с помощью мобильного интернета.
Задача проекта – показать, как важна сегодня качественная связь и быстрый мобильный интернет, который позволяет делиться впечатлениями и красивейшими снимками интересных мест Калининградской области со всем миром.
Истории участников проекта можно увидеть в Instagram под общим хештегами #здесьловит #tele2.
ИСТОЧНИК KP.RU