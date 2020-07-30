2020-07-30T21:17:49+03:00
Коронавирус Covid-19

За первый день на исследование иммунитета к COVID-19 записались почти 2 тысячи калининградцев

Данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора
Николай Литвинов
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня в нашей области стартовала запись на проведение исследования популяционного иммунитета к COVID-19. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, за день анкеты заполнили 1919 добровольцев.

По возрастным группам заявки распределились так:

- от 1 года до 17 лет – 184 человека

- 18-29 лет – 345 человек

- 30-39 лет – 389 человек

- 40-49 лет – 389 человек

- 50-59 лет – 338 человек

- 60-69 лет – 228 человек

- 70 лет и старше – 46 человек

Напомним, заполнить анкету и стать претендентом на участие в исследовании можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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