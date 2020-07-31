Эксперт: Калининградцы сейчас больше продают валюту, а не покупают

31 Июль 2020 2020-07-31T13:33:48+03:00

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Курс евро на торгах в пятницу превысил 87 рублей - это произошло впервые с начала апреля. Эксперты, опрошенные «Business FM Калининград», считают, что в такой ситуации бежать в обменники за валютой не стоит.

- Зарабатывать на таких колебаниях это все-таки удел достаточно небольшого количества профессионалов. При росте доллара или евро совершенно точно не следует бежать его покупать. Всегда держите в своем портфеле и рубли, и доллары, и евро, в таком случае вы будете спасть спокойно, - говорит директор калининградского филиала компании «БКС-Премьер» Виталий Багаманов. - Если говорить в принципе, что сейчас делают физлица со своими сбережениями в валюте, сейчас валюту больше продают. Ее продают именно те, кто покупал ее значительно раньше, либо по более существенным ценам, либо наоборот, которые в предыдущем ажиотаже покупали ее слишком дорого, и теперь, наконец-то, дождались выхода в безубыток.

Эксперты ожидают, что август не будет катастрофическим ни для российской, ни для мировой экономики, утверждают эксперты.

- Рубль выглядит хуже остальных валют, и это происходит на фоне снижения американского доллара. Доллар падает ко всем основным валютам. Но здесь абсолютно рыночная ситуация, никаких сценариев катастрофического характера, их нет, - объясняет ведущий аналитик компании QBF Олег Богданов. - Вторая волна коронавируса инвесторами абсолютно игнорируется, вирус — это уже не тема для финансистов. А вот различное движение капиталов — это, как всегда определяет движение российского рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU