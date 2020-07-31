Калининградские клиенты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung и Apple

31 Июль 2020 2020-07-31T15:10:30+03:00

Оператор определил модели смартфонов, которыми чаще всего пользуются клиенты компании в Калининградской области, а также проанализировал активность потребления интернет-трафика

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В тройку самых популярных смартфонов среди абонентов оператора в Калининградской области попали Samsung Galaxy A10, Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy A50. Всего в топ-10 рейтинга вошли три модели Samsung Galaxy: A10, A50 и J1. От бренда Apple в первую десятку попали три модели: iPhone 7 и iPhone 6 и 6S. Китайские бренды представлены устройствами Xiaomi Redmi Note7, Xiaomi Redmi 7A, Xiaomi Redmi 6A, а также Honor 7S.

Больше всего интернет-трафика в калининградской сети Tele2 потребляют владельцы смартфонов iPhone. В среднем они скачивают на 49% больше трафика, чем владелец Samsung. Среди приверженцев смартфонов Samsung активнее всех пользуются мобильным интернетом пользователи модели Galaxy A10.

Смартфоны компании Samsung выбрали 24% калининградских клиентов Tele2, доля брендов Xiaomi и Apple – 20% и 11% соответственно. Бренды Honor и Huawei завершают пятерку с 9% и 4%. Стоит отметить, что модели смартфонов Honor в прошлом году в топ-5 не были представлены.

Клиенты Tele2 на Северо-Западе стали чаще выбирать смартфоны большого размера: в мае 2020 доля смартфонов с диагональю более 5,5 дюймов составила 79%, в то время как год назад моделей с таким размером экрана насчитывалось 36%. По данным оператора, активность потребления услуг передачи данных коррелирует с размером смартфона. Владельцы аппаратов с диагональю более 5,5 дюймов используют в два раза больше интернет-трафика, чем обладатели смартфонов с диагональю 4,5-4,9 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с поддержкой 4G-технологии выросла ещё на 10 п. п. за год, достигнув 87%.

ИСТОЧНИК KP.RU