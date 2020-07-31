Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Савенко

31 Июль 2020 2020-07-31T16:02:36+03:00

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Калининграда Юрия Савенко.

«Ушёл из жизни бывший мэр Калининграда Юрий Савенко. Юрий Алексеевич прожил яркую жизнь и навсегда вписал себя в историю нашего региона. От себя лично и от Правительства Калининградской области выражаю самые искрение соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича, всем кто его знал», - написал Антон Алиханов на своей странице в Instagram.

Как ранее писала «Комсомолка», Юрий Савенко умер в пятницу, 31 июля.

В январе стало известно, что Савенко находится в коме. Сообщалось, что в начале года он получил травму головы. В феврале его доставили в московскую больницу. Юрию Савенко было 59 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU