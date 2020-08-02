По факту падения самолета под Калининградом возбуждено уголовное дело

2 Авг. 2020 2020-08-02T21:33:46+03:00

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Дело возбудил калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления.

Напомним, легкомоторный самолет упал сегодня в Гурьевском районе . Трое человек получили травмы, двое из находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте, на месте падения работают следователи, проводится осмотр места происшествия и другие следственные действия. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

ИСТОЧНИК KP.RU