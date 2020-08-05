В Калининграде за 2 дня работы ярмарки вакансий трудоустроились 20 человек
3 и 4 августа центром занятости населения проводилась тематическая ярмарка вакансий для гостиничного и ресторанного бизнеса в МФЦ для бизнеса в Калининграде.
В ней приняли участие 30 работодателей и около 300 соискателей.
По данным регионального минсоцполитики, за первый день работы почти 20 человек отправились на работу, оформлять документы. Работодатели предлагают зарплату от 25 до 60 тысяч рублей.
- Мы планируем еженедельно проводить такие мероприятия по разным сферам деятельности, чтобы соискатели целенаправленно искали работу, а предприниматели – сотрудников, - сказала замминистра социальной политики Светлана Запанкова. - Сегодня порядка 4 000 вакансий в бюджетной сфере, в муниципальных учреждениях, поэтому мы планируем провести такую ярмарку для тех людей, кто не хочет работать в частном бизнесе, а предпочитает бюджетные и казенные учреждения. Есть запрос от работодателей обрабатывающих предприятий – порядка 2 000 вакансий.
В ближайшие дни ярмарки вакансий пройдут в приморских городах:
- 7 августа - в Янтарном,
- 11 августа – в Светлогорске,
- 12 августа – в Зеленоградске.
ИСТОЧНИК KP.RU