В Калининграде за 2 дня работы ярмарки вакансий трудоустроились 20 человек

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:33:28+03:00

Предлагаемая зарплата – от 25 до 60 тысяч рублей

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3 и 4 августа центром занятости населения проводилась тематическая ярмарка вакансий для гостиничного и ресторанного бизнеса в МФЦ для бизнеса в Калининграде.

В ней приняли участие 30 работодателей и около 300 соискателей.

По данным регионального минсоцполитики, за первый день работы почти 20 человек отправились на работу, оформлять документы. Работодатели предлагают зарплату от 25 до 60 тысяч рублей.

- Мы планируем еженедельно проводить такие мероприятия по разным сферам деятельности, чтобы соискатели целенаправленно искали работу, а предприниматели – сотрудников, - сказала замминистра социальной политики Светлана Запанкова. - Сегодня порядка 4 000 вакансий в бюджетной сфере, в муниципальных учреждениях, поэтому мы планируем провести такую ярмарку для тех людей, кто не хочет работать в частном бизнесе, а предпочитает бюджетные и казенные учреждения. Есть запрос от работодателей обрабатывающих предприятий – порядка 2 000 вакансий.

В ближайшие дни ярмарки вакансий пройдут в приморских городах:

- 7 августа - в Янтарном,

- 11 августа – в Светлогорске,

- 12 августа – в Зеленоградске.

ИСТОЧНИК KP.RU