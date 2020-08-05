Власти Калининграда: контейнеров для сбора мусора в городе достаточно

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:54:49+03:00

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О контроле за санитарным состоянием Калининграда шла речь на оперативном совещании в администрации города в минувший вторник, 4 августа.

По словам председателя комитета городского хозяйства Александра Купцова, в период с 17 июля по 30 июля специалисты комитета провели рейды по проверке выполнения управляющими организациями обязательств по санитарному состоянию площадок для сбора мусора. По итогам составлено 58 актов с указанием на нарушения. Все они направлены в управляющие организации для приведения площадок в удовлетворительное санитарное состояние. Также направлены заявки на вывоз крупногабаритных отходов с контейнерных площадок региональному оператору и перевозчикам для принятия мер. Всего 21 заявка.

- По результатам проверок установлено, что основной причиной ненадлежащего санитарного состояния контейнерных площадок является не недостаточное количество контейнеров, а срывы вывоза и отсутствие четкого графика вывоза отходов, - цитирует Александра Купцова пресс-служба мэрии.

На территории Калининграда размещено 1020 контейнерных площадок, из них 671 - на придомовых территориях, 349 - на муниципальной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU