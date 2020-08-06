Обладатели кредитных карт Райффайзенбанка стали больше тратить на электронику, мебель и спорт

Специалисты Райффайзенбанка проанализировал динамику трат по кредитным картам в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Средний чек разовой покупки снизился на 5% до 1596 рублей, при этом женщины сократили траты сильнее (на 6%, до 1545 рублей), чем мужчины (на 4%, до 1627 рублей). Сразу в нескольких категориях средний чек клиентов Райффайзенбанка, напротив, заметно вырос. Так, женщины активнее мужчин покупали по кредиткам мебель, электронику и фастфуд, а сильный пол чаще расходовал средства с карты на спорт. Расходы в аптеках у представителей обоих полов увеличились одинаково (+7%). Интересно, что в абсолютном выражении мужчины все равно потратили больше, уступив только в категории «электроника», где средняя покупка у женщин оказалась на 494 рубля дороже. - Кредитная карта Райффайзенбанка – это удобный инструмент для совершения ежедневных трат, — отмечает руководитель направления развития кредитных карт АО Райффайзенбанка Дмитрий Коловский. — Если в прошлом году клиенты активнее пользовались кредиткам в путешествиях, то в этом году по понятным причинам на первый план вышли вопросы семейного комфорта, здоровья и личной безопасности. Следить за графиком погашения удобно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Это помогает клиентам не опаздывать с платежами по карте и избежать переплаты процентов. Заказать кредитную карту можно на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Представитель банка оперативно согласует дату доставки документов и карты.