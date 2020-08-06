Моряка с траулера «Карелия» госпитализировали в инфекционный стационар в Калининграде

. Фото: Правительство Калининградской области

На траулере «Карелия», который сегодня утром зашел в порт Калининграда, завершился санитарно-карантинный контроль.

- По результатам двойной термометрии превышение температуры не выявлено, - сообщает пресс-служба правительства области. - При врачебном осмотре признаки ОРВИ обнаружены у одного члена экипажа, который незамедлительно изолирован и госпитализирован в инфекционный стационар.

Напомним, всего экипаж «Карелии» насчитывает 75 человек (также на борту находятся судовой врач и повар), из которых более 20 заразились коронавирусом. В Калининграде моряков обследовала бригада Областной инфекционной больницы. Покидать борт экипажу запрещено.

Проверка также выявила несколько нарушений. На борту отсутствует план противоэпидемических мероприятий, не хватает дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, а в судовой аптечке отсутствуют некоторые препараты. Капитану траулера вынесли предписание.