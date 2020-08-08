В Калининграде COVID-19 диагностирован у подростка перед отправкой в Балтийский Артек

За стуки в Калининградской области выявлено 14 случаев инфицирования коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 2987 инфицированных. Об этом говорится в ежедневном отчете регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

- У семи заболевших заболевание протекает в форме ОРВИ, - рассказали в штабе. -

Семь инфицированных выявлены активно по результатам лабораторных обследований контактных в семейных очагах, очагах инфекции по месту работы, а также при профилактическом обследовании.

Среди заболевших: трое детей до 18 лет (один обследован перед выездом в Балтийский Артек, один - при оформлении на плановую госпитализацию, один - по контакту с заболевшим ранее тренером), один медицинский работник, четыре пенсионера, два работника промпредприятий.