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В Гурьевске найдены порядка 20 украденных велосипедов

Сначала полиция искала пропавший транспорт, теперь ищет хозяев велосипедов
Надежда РжевскаяНадеждаРжевская
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Вот один из найденных велосипедов. Не ваш?

Вот один из найденных велосипедов. Не ваш?

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел МВД России по Гурьевскому району разыскивает законных владельцев велосипедов, изъятых в ходе расследования уголовных дел у подозреваемых в кражах.

- Если вы опознали среди этих велосипедов свой, просьба обращаться в полицию по телефонам:

- 8 (401-51) 3-07-69, 3-07-68 (дежурная часть);

- +7 (999) 092-31-78 (уголовный розыск).

Фотогалерея с 19-ю изображениями найденных велосипедов размещена на сайте УМВД России по Калининградской области. Увы, не все находки – в отличном состоянии. Есть модели, от которых остались рожки да ножки.

О том, как полицейские нашли такой склад украденных велосипедов, не сообщается.