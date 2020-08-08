В Калининграде открылась выставка Василия Кандинского

Музей изобразительных искусств в Калининграде. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

В Калининградском музее изобразительных искусств открылась большая выставка одного из ключевых художников ХХ века Василия Кандинского. Об этом солбщает пресс-служба музея.

- «Цветозвуки» - это 66 подлинников графики, раскрывающих ключевые этапы творчества Великого Мастера, и специальный мультимедиа-проект, в котором зритель сможет отправиться в путешествие по цвету и динамике произведений искусства.

Василий Кандинский - основоположник абстракционизма, теоретик и практик синтеза искусств, гениальный преподаватель - он «взорвал» представление об изобразительном искусстве.

- Калининградский музей изобразительных искусств и галерея современного искусства PS Gallery (Санкт-Петербург) сотрудничают с 2017 года, - рассказала директор Калининградского музея изобразительных искусств Галина Заболотская. - Мы очень рады, что удалось открыть этот масштабный проект сейчас. Выставка дополнена мультимедийной инсталляцией, «ожившими» картинами Кандинского, что всегда очень популярно среди всех гостей экспозиции. Этот проект «Цветозвуки» создаст у посетителя полное впечатление о творчестве Василия Кандинского, начиная с раннего периода (1903 год) и до последних работ начала 40-х годов ХХ века.

Стоимость билетов: 350 рублей - стандартный, 250 рублей льготный (школьный, студенческий, пенсионный). Не забудьте медицинскую маску!