Пострадавшему велосипедисту пытаются оказать помощь. Фото: предоставлено очевидцем

На Куршской косе сбили велосипедиста. Очевидцы сообщают, что велосипедист двигался от КПП в сторону поселка Лесной.

- Объезжал только что это место, мне показалось, что пострадавшая - женщина, - рассказал "Комсомолке" очевидец происшествия. - Велосипедистка лежит на земле, ей пытаются помогать вышедшие из машин люди. "Скорой" на месте нет.

По словам очевидца, скорее всего, женщина получила ушибы.

Судя по предоставленной фотографии, велосипед невредим.