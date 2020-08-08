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На Куршской косе сбили велосипедиста

Очевидцы сообщают, что пока помощь пытаются оказывать отдыхающие своими силами
Надежда РжевскаяНадеждаРжевская
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Пострадавшему велосипедисту пытаются оказать помощь.

Пострадавшему велосипедисту пытаются оказать помощь.

Фото: предоставлено очевидцем

На Куршской косе сбили велосипедиста. Очевидцы сообщают, что велосипедист двигался от КПП в сторону поселка Лесной.

- Объезжал только что это место, мне показалось, что пострадавшая - женщина, - рассказал "Комсомолке" очевидец происшествия. - Велосипедистка лежит на земле, ей пытаются помогать вышедшие из машин люди. "Скорой" на месте нет.

По словам очевидца, скорее всего, женщина получила ушибы.

Судя по предоставленной фотографии, велосипед невредим.