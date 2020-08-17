В Калининграде представили проект экологического технопарка

Калининградская область готовится к инновационному прорыву в утилизации отходов. Фото: Клопс.Ru

Речь идет о строительстве многофункционального комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Калининградской области. В реализацию проекта экологического технопарка «Калининград» планируется войти инвестициями ООО «Сибинвестстрой» при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов. Общий объем - около 2,8 млрд рублей.

- Это первое соглашение, заключенное с начала мусорной реформы в России в 2019 году. Запуск комплекса планируется в 2023 году. Концессионное соглашение (между инвесторами и правительством Калининградской области. – Ред.) подписано сроком на 25 лет, - сообщили в региональном правительстве.

В рамках проекта экотехнопарка «Калининград» будет создана современная система обращения с отходами мощностью до 350 тысяч тонн в год. Экотехнопарк обеспечит обработку 88% твердых коммунальных отходов и 35% утилизации на территории региона. В правительстве отметили, что проект включает в себя три объекта: мусоросортировочный комплекс, станцию обработки органоминеральных отходов и полигон.

- Одна из главных задач проекта – минимизация объемов отходов, которые будут захоронены на полигоне. Реализация проекта позволит закрыть 2 действующих полигона ТКО. Будет создано 276 рабочих мест. В зону обслуживания будут входить все прибрежные муниципалитеты, приграничные районы на западе региона и областной центр. Более 70 % населения области войдут в зону покрытия комплекса, - рассказали в правительстве.