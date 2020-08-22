Зрителей на фестиваль «Короче» обещают пускать по живой очереди

. Фото: Предоставлено организаторами

На стадион «Калининград», где с 21 по 23 августа проходит фестиваль короткометражного кино «Короче», обещают пускать зрителей по живой очереди. Об этом сообщается в группе мероприятия в «ВКонтакте».

«Друзья, по вашим многочисленным просьбам, всех, кто не успел зарегистрироваться, мы сегодня и завтра будем пускать в порядке живои очереди», - говорится в сообщении.

Организаторы предлагают подходить к стадиону в 20:30 и при наличии мест обещают запустить желающих внутрь.

Напомним, для того, чтобы попасть на кинопросмотры на стадион, нужно было пройти обязательную регистрацию, так как из-за коронавируса количество мест перед экраном строго ограничено.

В этом году фестиваль «Короче» проходит в онлайн-режиме, но сохранена и основная конкурсная программа, и дополнительные секции: все фильмы можно будет посмотреть в подписке интернет-кинотеатра КиноПоиск HD до 23 августа.

На участие в фестивале подали более 1200 заявок со всей России и из 40 стран мира. В основной конкурсной программе 32 короткометражные картины, почти все – премьеры, которые зритель сможет увидеть первым на фестивале.

Помимо основной кинопрограммы, до 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

Подробное расписание фестиваля ищите здесь и на сайте korochekino.ru

Возрастное ограничение фестиваля 16+.