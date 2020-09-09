Зачем на Балтийской косе поставили виселицы

. Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

Накануне жители поселка Коса отправились рано утром выгуливать собак, дошли до форта "Западный" и... не поверили своим глазам. На крыше старой крепости возвышались пять виселиц. "Что за ерунда? Врагов народа вешать что-ли собрались? А может, незаконных добытчиков янтаря?" - изумились жители косы. И действительно, во времена Тевтонского ордена с нелегальными янтарщиками боролись с помощью виселиц - суровые были законы.

Вскоре выяснилось, что ни враги народа, ни янтарщики здесь не причем. Уже несколько недель в Калининградской области проходят съемки фильма "Кесарь", и виселицы являются частью антуража. Ранее, кстати, для съемок этой же киноленты разрисовали синей краской фасад форта № 8 в Калининграде. Тогда возмутилась не только общественность, но и Служба охраны культурного наследия - форт является памятником истории и культуры. Сейчас киношники совместно с арендатором старательно смывают краску.

Что касается самого фильма "Кесарь", то о нем информации немного. Известно лишь, что это остросюжетная детективная история про серийного маньяка.

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Несколько дней назад в соцсетях появились фотографии форта №8, раскрашенного неизвестными художниками. Автор снимков, блогер Женяй Огонь, сообщил, что ранее ему о разрисованном памятнике архитектуры рассказал один из подписчиков.

- Разумеется, я решил прокатиться до форта и посмотреть лично. И увиденное меня просто убило. Весь форт изрисован, - написал он в своем Фейсбуке (подробности).